Каракас, 25 января, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об усилении действия природного феномена Эль-Ниньо в течение 2016 года. По своим последствиям Эль-Ниньо станет одним из наиболее тяжелых за последние 60 лет, количество лиц, пострадавших от этого явления, может достичь 60 млн человек, передает AVN.

ecocollaps.ru Засуха

В настоящее время от последствий феномена Эль-Ниньо в Центральной Америке пострадали 4,2 млн человек. В докладе ВОЗ прогнозируется сильная засуха в Центральной Америке в течение первого квартала 2016 года, которая приведет к потере урожая и увеличению количества людей, страдающих от постоянного недоедания в таких странах, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

С другой стороны, в Аргентине, Уругвае, Перу и Эквадоре в первом квартале 2016 года ожидаются сильные осадки, которые вызовут наводнения и распространение вирусов лихорадки денге, чикугунья и Зика, передаваемых укусом москита.

Эль-Ниньо привел к повышению температуры воды Тихого океана на 3 градуса, что вызвало наводнения в Южной Америке и на севере Европы, а также засуху в Африке и Австралии. В Венесуэле также ожидается сильная засуха.

Напомним, что феномен Эль-Ниньо заключается в нагревании поверхности Тихого океана, омывающего южноамериканские берега, на 2−3 градуса выше обычного. Эффект Эль-Ниньо наиболее ярко выражен в Южной Америке. Обычно это явление вызывает теплые и очень влажные периоды (с декабря по февраль) на северном побережье Перу и в Эквадоре.