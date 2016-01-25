Лондон, 25 января, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Великобритания совсем не готова к вспышке таких эпидемий, как Эбола, сообщает BBC. С таким заявлением выступил Научно-технологический комитет парламента страны. По мнению входящих в него парламентариев, причина состоит в недостатке мощностей производства вакцин.

world-fact.ru Вакцина

В комитете выразили обеспокоенностью тем, что в случае — пусть и маловероятном, но всё же потенциально возможном — вспышки эпидемии внутри страны, власти не смогут обеспечить достаточное количество вакцин.

«Существующие мощности устарели, а на постройку новых уйдут годы, таким образом, Великобритания находится в уязвимом положении», — говорится в докладе парламентариев.

Также парламентарии озабочены тем, что в случае начала глобальной пандемии, другие страны будут заняты своей собственной эпидемиологической безопасностью, поэтому Соединенному Королевству будет сложно получить нужные медицинские материалы из внешних источников.

По словам профессора Адриана Хила, участвовавшего в испытании вакцин против вируса Эбола в Оксфордском университета, недостаток производственных мощностей для вакцин является «проблемой национальной безопасности».

Напомним, согласно данным ВОЗ, во всём мире за период эпидемии с декабря 2013 года лихорадкой Эбола заразились свыше 28 тысяч человек, из них более 11 тысяч человек скончались.