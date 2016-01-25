Анкара, 25 января, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Турецкой валюте, несмотря на существенное понижение цен на черное золото, грозит обесценивание из-за внутренних проблем в стране. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, которое цитирует ИноТВ.

zete.com Турецкая лира

В то же время, по данным издания, Россия, несмотря на ослабление рубля, наоборот, подходит к проблеме инфляции с «позиции относительной силы».

Экономика РФ все еще испытывает трудности из-за высоких геополитических рисков и действия «ограничительных мер» со стороны Запада. В то же время Россия сумела перенести внезапную приостановку зарубежного финансирования, которая могла бы оказаться парализующей для многих стран с переходной экономикой, отмечает издание.

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Между тем, в экономических показателях Турции вырисовываются определенные проблемы.

Так, по мнению издания, для Турции представляет определенный риск политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается изменить конституцию и укрепить свою власть.

Кроме того, Турция все еще рискует выйти из валютно-кредитной политики США, что станет критическим ударом для ее экономики.

«Изменение цены на нефть меняет баланс сил между производителями и потребителями, но при этом не стоит забывать о политике, — заключает Wall Street Journal. — Вероятно, на этом уровне лира вызывает большую тревогу, чем рубль».