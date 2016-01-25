Пекин, 25 января, 2016, 11:18 — ИА Регнум.



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Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян подтвердил намерения правительства сократить производственные мощности в угольной промышленности и металлургии.

Согласно заявлению Ли Кэцяна, Китай сократит производство стали на 100−150 млн тонн. Премьер Госсовета КНР не упомянул конкретные сроки, к которым будет сокращен объем производства, однако он отметил, что процесс по снижению производственных мощностей уже начат.

За последние годы производство стали в Китае сократилось на 90 млн тонн. Согласно данным отчета, опубликованного Министерством промышленности и информатизации КНР, в 2015 г. впервые за 34 года сталелитейная промышленность Китая показала отрицательную динамику, сократившись на 2,3%. Объем произведенной стали в 2015 г. составил 804 млн тонн, пишет «Синьхуа».

Ли Кэцян отметил важность решения проблемы перепроизводства стали в Китае. Правительство КНР продолжит строго контролировать объем добычи угля и производства стали.

Сокращение производственных мощностей в угольной промышленности и металлургии увеличит темпы развития экономики, кроме того, принятое решение положительно скажется на экологической обстановке в Китае.