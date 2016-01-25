Мурманск, 25 января, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Октябрьском районном суде Мурманска завершилось судебное следствие по уголовному делу по обвинению Василия Шамбира в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, и это деяния повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

muburo.ru Фемида

Сторона государственного обвинения поддержала квалификацию, данную органом предварительного следствия действиям подсудимого, и просила назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 000 000 рублей, с лишением права занимать руководящие должности.

В настоящее время суд, выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, что в отношении экс-председателя Мурманской областной думы пятого созыва Василия Шамбира возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии следствия, Шамбир совершил хищение денежных средств на общую сумму более 42 миллионов рублей, принадлежащих вверенному ему предприятию.