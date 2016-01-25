Калуга, 25 января, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Сроки выполнения контрактов по многим объектам, которые были прописаны в условиях на торгах были сорваны, заявил сегодня, 25 января на заседании регионального правительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

nikatv.ru Строительство перинатального центра в Калуге

«В этой связи, мне хотелось бы понять, в судебном порядке мы предъявили исполнителям какие-либо претензии. И если предъявили, то надо добиваться, чтобы то, что прописано в контрактах, то мы бы эту выгоду получили. Если не предъявили, то надо понять почему, что там? Рука руку моет или кому выгодно не предъявлять?! Это не личное дело. Это государственные деньги. Не сделал во время — заплати штраф. Вот Дерипаска подрядился у нас строить перинатальный центр. Губернатор каждую субботу проводит планерки. 1 сентября был окончательный срок ввода в эксплуатацию. Уже скоро следующее первое сентября наступит. Сколько он штрафных санкций заплатил? Это, кстати, та же самая коррупция. Ведь если мы обязаны предъявить штрафные санкции, а не предъявляем, то почему?» — задал вопрос министру финансов области калужский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2015 года калужские депутаты на внеочередном заседании областного парламента перенаправили 245 миллионов рублей из резервного фонда министерства финансов области на софинансирование строительства перинатального центра в Калуге. По мнению калужских депутатов, данное решение значительно ускорило бы получение средств из федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 1 миллиарда 200 миллионов на строительство этого значимого для региона объекта. Общие вложения из федерального ОМС и регионального бюджета в строительство перинатального центра оставляют 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Перинатальный центр Калужской области будет построен на территории комплекса медицинских учреждений в калужском микрорайоне Анненки. Всего в России в рамках федеральной программы планируется построить 32 таких перинатальных центра.

Строительство центра ведет ОАО «Компания «Главмосстрой» за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета. Компания «Главмосстрой» в 2014 году по итогам открытого конкурса подписала с государственным казенным учреждением Калужской области «Управление капитального строительства» договор на возведение в городе Калуге перинатального центра. Цена контракта составляет 1,12 млрд рублей.

Для работы в новом центре министерство здравоохранения Калужской области дополнительно подготовит более 60 врачей и 130 средних медработников. Ввод в эксплуатацию современного медицинского учреждения позволит не только улучшить качество оказания медицинской помощи женщинам и детям, но и будет способствовать снижению в регионе материнской и младенческой смертности.