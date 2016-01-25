Мельбурн, Австралия, 25 января, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Перед игрой I круга между Ларой Аррубарреной / Давидом Марреро (Испания) и Андреа Главачковой /Лукашем Куботом (Чехия / Польша) матча Australian Open букмекеры Pinnacle Sports прекратили приём ставок за 13 часов до его начала. Они заметили вызывающую подозрения активность при приёме ставок, пишет The New York Times.

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Уточняется, что поток ставок при игре был нехарактерно большим. Основные ставки были сделаны на победу Главачковой и Кубота. Стоит отметить, что эти игроки одержали победу — 6:0, 6:3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в Мельбурне стартовал теннисный турнир Большого шлема Australian Open. В первый день турнира в женском одиночном разряде россиянки сыграли семь матчей, из которых выиграли пять.