Вашингтон, 25 января, 2016, 10:34 — ИА Регнум. На Земле очередной международный военный конфликт может вспыхнуть не по политическим причинам, а из-за космического мусора, движущегося по орбите планеты. Своими выводами делятся учёные в журнале Acta Astronautica, пишет The Guardian.

radikal.ru Космический муссор

Учёные обращают внимание на скопление космического мусора на земной орбите: оно может стать препятствием движения космических аппаратов. Повреждения могут вызвать подозрения в диверсии со стороны других стран.

Стоит отметить, что журнал Acta Astronautica спонсируется Международной академией астронавтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) была перенесена. Причина в том, что МКС оказалась в зоне опасного сближения с космическим мусором.