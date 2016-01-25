Москва, 25 января, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В 2016 году средняя цена на черное золото будет выше 30 долларов за баррель. Об этом, как пишут «Ведомости», заявил 25 января министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM График

«Я думаю, что некоторая ребалансировка будет, — отметил он. Среднегодовая цена на нефть будет не такая, как сегодня, — будет выше».

По мнению Улюкаева, рост цен на нефть будет обусловлен тем, что на данный вид топлива вырастет спрос.

«Потенциал восстановления у них (цен на нефть) будет, — сказал министр. — Рост спроса — это факт, в 2015 году на 1,5 млн баррелей примерно спрос увеличился. Глобальная экономика на 3% выросла, значит, спрос точно вырастет».

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