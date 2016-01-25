Барнаул, 25 января, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Проблема неочищенных дорог, возникшая на Алтае после перепада температур в первых числах января 2016 года, до сих пор не решена. Свидетельства тому — новые ДТП, которые спровоцировали неудовлетворительные дорожные условия. Не только автомобилисты Барнаула — краевого центра — но и других городов и районов Алтайского края стали все чаще «склонять», как в песне Владимира Высоцкого поется: «колею, в колее, с колеей».

ИА REGNUM Дорожная колея стала причиной ДТП в Заринске: машину снесло в кювет

Серьезная авария произошла накануне, 24 января, на ул. Зеленая в Заринске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в редакции местной газеты «Наш город — Заринск», ДТП произошло в тот момент, когда водитель, проезжая по дороге через железнодорожный мост, попал в колею.

«Машина потеряла управление и, пролетев несколько метров, упала в кювет. В автомобиле находились 3 человека. Пострадавшая женщина доставлена в Заринскую горбольницу. Сколько еще должно случиться ЧП, чтобы колеи убрали?» — задаются вопросом заринские журналисты.

Фотографии с места этого ДТП уже обсуждают в одной из соцсетей.

«Как им повезло-то еще: на встречке ни с кем не встретились. Ужас. А ведь могло бы произойти, как на ул. Миронской (в Сорокино). Там же тоже из-за колеи два авто «встретились», — делится информацией Мария.

Еще об одном ДТП в Заринске, причиной которого стала колея, сообщает Евгения Иванова: «Вечером 24 января ехала на такси домой, попали в колею на ул. Молодежной. Кружило с такой силой, что не могли остановиться, пока не врезались в бордюр из снега. И наше счастье, что рядом не было машин».

По словам заринских журналистов, с утра место вчерашней аварии уже «вылизали» грейдеры, полностью устранив колею и наледь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ледяная колея стала причиной, по которой 5 января 2016 года на Лесном тракте в Барнауле перевернулся пассажирский автобус. Позднее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что организация работ по расчистке дорог от снега относится к числу первоочередных задач, решением которых должны заниматься власти города.

Но если в Барнауле новый глава пытается проникнуться данной проблемой, то в Камне-на-Оби по поводу состояния дорог уже фельетоны пишут.

«Уникальную технологию «интеллектуальной дороги» внедрили этой зимой в Камне-на-Оби. Суть ее в том, что почти на всех улицах города образовались глубокие колеи, попадая в которые, автомобиль становится самоуправляемым — крутить руль не имеет смысла — выехать из колеи практически нереально. В это время водитель может покурить, позвонить по телефону, полюбоваться прекрасными видами», — иронизирует алтайский «справедливоросс» Владислав Вакаев.

Между тем жителям Тальменки, не дождавшимся обещанной расчистки дорог, пришлось дважды прибегнуть к нестандартному воздействию на местную власть, именуемому не иначе как «волшебный пендель». Они сами взялись за ломы и лопаты и провели гражданскую акцию, освободив от наледи самые проблемные участки в центре села.

А барнаульских автомобилистов недавно порадовал позитивной информацией Егор Галкин. «Совсем недавно мы публиковали фотографии одного из проблемных участков на улице Энтузиастов. Там из-за наледи было невозможно нормально перейти дорогу или проехать по ней. Спустя неделю этот участок отчистили от наледи, и теперь там можно нормально пройти», — написал барнаулец в одной из соцсетей.

Как сообщили сегодня, 25 января, ИА REGNUM в пресс-службе ГУ ГИБДД по Алтайскому краю, с начала 2016 года недостатки зимнего содержания дорог указывались в качестве причины более 26 ДТП, в которых пострадали или погибли люди.