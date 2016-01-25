Тбилиси, 25 января, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Минувшей ночью на участке Млета-Гудаури автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс на проезжую часть сошли несколько лавин. По рекомендации Национального агентства охраны окружающей среды из-за метели и лавиноопасности департамент автомобильных дорог Грузии запретил движение всех видов автотранспорта на этом участке.

src.ca Снежная лавина

К утру 25 января режим лавиноопасности был отменен, и в настоящее время соответствующие службы ведут работы по расчистке дороги. Опасность схода лавин остается на участке Гудаури-Коби этой же автомагистрали, из-за чего движение всех видов автотранспорта на этом участке запрещено.

На участках Арагвиспири-Млета и Коби-Ларс автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта и автобусов вместимостью более 30 пассажиров. Для остальных видов транспорта движение на этих участках свободное.

Из-за интенсивного снегопада и сложных метеоусловий определенные ограничения введены и на других участках автомобильных дорог Грузии.