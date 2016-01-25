Вашингтон, 25 января, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он «не прочь» сразиться с Майклом Блумбергом, если медиамагнат решит избираться в пост главы Белого дома, сообщает Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По словам близких к Блумбергу источников, он может объявить о своем решении баллотироваться к марту. Ранее New York Times писала, что бывший мэр Нью-Йорка готов потратить $1 млрд своего состояния на предвыборную кампанию.

В ответ на появившуюся информацию о том, что Блумберг присоединится к избирательной кампании от независимой партии, Трамп заявил: «Возможно, мы больше не друзья».

«Он занимает сильно отличную от моей позицию в отношении оружия, права на аборт и по многим другим вопросам», — отметил 69-летний Трамп.