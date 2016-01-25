Москва, 25 января, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) призвал неравнодушных людей подключиться к расследованию убийства камчатскими рыбаками морского льва, сивуча, занесенного в Красную книгу, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. «Необходимо в обязательном порядке установить личности выродков и показательно наказать, так чтобы другим было неповадно. Призываю всех неравнодушных людей подключиться к расследованию этого не укладывающегося в голове преступления и добиться того, чтобы виновные не ушли от ответственности», — заявил Рашкин.

Морской лев

На Камчатке рыбаки выловили сивуча — морского льва семейства ушастых тюленей — и решили достать зубы и челюсть животного в качестве трофея. Еще живому льву стали отрезать нос болгаркой. Происходящее рыбаки снимали на видео. Экологи отправили в Следственный комитет России запрос с просьбой провести проверку в отношении рыбаков, совершивших глумление над краснокнижным животным, установить их личности.

Рашкин намерен добиваться возбуждения уголовного дела против рыбаков. «Получается, что мы справедливо возмущаемся варварским убийством жирафа в Дании, а своим, доморощенным живодерам, все сходит с рук», — недоумевает парламентарий.

По его мнению, необходимо ужесточить ответственность за преступления, предусмотренные статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». «Сейчас получается, что люди, жестоко убившие редкое животное, снявшие это на видео и выложившие в интернет, рискуют отделаться всего лишь штрафами. По крайней мере, в случае, если пострадавшее животное занесено в Красную книгу, виновные должны получать реальные тюремные сроки», — считает Рашкин.