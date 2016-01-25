Тбилиси, 25 января, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Грузинский эксперт Мамука Арешидзе считает, что у переговоров, которые правительство Грузии проводит с Газпромом, есть две составляющие: экономическая и политическая. Об этом Арешидзе заявил в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра».

Job-pressa.ru СМИ

«Нынешние российско-грузинские отношения любой вопрос обращают в политические рамки; вместе с тем, все знают, что Россия свою внешнюю политику строит на энергетической деятельности», — отметил эксперт.

По его мнению, за любыми переговорами, которые сегодня проводит Россия, будь то газовый вопрос или другой, обязательно следует искать большую политику. Ее эксперт видит и за требованием Газпрома заменить форму компенсации за транзит российского газа в Армению.

«Россия требует изменения формы оплаты стоимости транзита газа в Армению, что очень плохо, и за этим стоит большая политика. В этом случае Россия явно пытается оказать давление на Грузию», — отмечает Арешидзе.

Рассуждая на тему возможного изменения Россией маршрута транзита газа и переключения на иранское направление, эксперт заметил, что по газопроводу, который связывает Иран с Арменией, технически транспортировать больше газа невозможно. На повышение его пропускной способности понадобится как минимум один год, и Россия на этот год вряд ли оставит Армению без газа.

«Это Москву не устраивает. В Ереване и без того растет недовольство в отношении Кремля, который нарушил не один значительный договор, например, о реабилитации атомной электростанции. Согласно этому договору, Россия должна была выделить Армении определенную сумму, но «кинула» ее… Возможно, в этом процессе обострятся отношения и между Тбилиси и Ереваном, но мы максимально должны попытаться не уступить наши позиции. Важно, чтобы стоимость транзита мы получали в натуре», — подчеркнул Мамука Арешидзе.