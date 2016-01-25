Бразилиа, 25 января, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Девять из десяти бразильцев сократили свое потребление в прошлом году в связи с экономическим кризисом. Такие результаты показали данные опроса, опубликованные бразильским институтом Data Popular, передает Agencia Brasil.

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Опросы проводились с 4 по 12 января 2016 г. Всего были опрошены 3,5 тыс. человек старше 16 лет в 153 муниципалитетах всех штатов Бразилии. По результатам опроса 99% опрошенных граждан считают, что страна переживает кризис, 81% уверены, что Бразилия переживает период рецессии, 55% сообщили, что считают нынешний кризис самым тяжелым.

По словам президента института Ренато Мейрелеша, на результаты опроса повлияло несколько факторов. Во-первых, наличие большой группы потребителей, которые, вследствие своей молодости, не помнят того времени, когда Бразилия переживала гиперинфляцию, и склонны преувеличивать тяжесть нынешнего кризиса. Президент Data Popular напомнил, что страна переживала времена, когда был больший процент безработных, более высокая инфляция при меньшем количестве золотовалютных резервов.

Во-вторых, текущий экономический кризис наступил после долгого периода роста экономики, когда многие бразильцы получили возможность пользоваться продуктами и услугами, которые ранее были им недоступны и от которых теперь снова вынуждены отказаться.

Отметим, что период гиперинфляции прошел в Бразилии в начале 90-х годов XX века. Тем не менее, отмечает Ренато Мейрелеш, значительная часть опрошенных не собирается менять свои планы на будущей год. Так, 35% из 63% респондентов, которым не удалось купить жилье в 2015 году, планируют сделать это в 2016-м.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики назвали начало года самым худшим за последние 20 лет. Финансовые цунами, спровоцированные решением ФРС поднять процентную ставку, лихорадят мировой рынок с начала января. Многие страны третьего мира окажутся на грани глубокой рецессии. Если в ближайшее время цена нефти не поднимется до $50, Бразилия и Венесуэла вынуждены будут объявить дефолт.