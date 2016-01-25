Москва, 25 января, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Произошедшая накануне, 24 января, авария на водопроводной магистрали в Москве ликвидирована. Транспорт ходит в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Москвы.

zlattv.ru Памятник работнику ЖКХ

ЧП произошло на улице Поликарпова на севере Москвы. Прорвало подземную трубу водоснабжения возле дома номер 19. Холодная вода хлынула на улицу. Движения транспорта перекрыли: место происшествия оцепили наряды ДПС.

По данному факту проводится проверка.

Причины прорыва газопровода выясняются.