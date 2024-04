Пекин, 25 января, 2016, 09:23 — ИА Регнум.



rus-img.com Пекин зимой

Национальный метеорологический центр продолжает фиксировать новые температурные рекорды на территории КНР. Несмотря на потепление в ряде регионов Китая, власти не спешат отменить «оранжевый» уровень опасности.

Согласно прогнозам Национального метеорологического центра КНР, аномальное похолодание, начавшееся еще 21 января, продлится до 26 января.

25 января столбик термометров в центральных и восточных провинциях опустится еще на 6−8 градусов. На прошедших выходных во многих провинциях КНР прошли обильные снегопады, которые сказались на работе общественного транспорта и привели к задержкам рейсов, пишет «Сина синьвэнь».

24 января в Пекине был побит 30-летний температурный рекорд. Температура воздуха в столице составила — 16 oC. В Шанхае столбик термометра впервые с 1981 г. опустился до — 7 oC. В Гонконге установлен температурный рекорд 60-летней давности — воздух прогрелся всего до 3,3 oC.