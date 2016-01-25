Москва, 25 января, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву до середины февраля провести инвентаризацию российских санаториев, сообщается на сайте правительства РФ.

Крымская здравница

«Минэкономразвития России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено до 15 февраля 2016 года завершить инвентаризацию государственных и муниципальных санаторно-курортных учреждений и о результатах доложить в правительство Российской Федерации. Срок — 15 февраля 2016 года», — говорится в перечне поручений.

Напомним, такая задача была поставлена перед ведомствами по итогам совещания о развитии внутреннего туризма, прошедшего в Сочи 5 января.

Также одобрено предложение Минкультуры России о поддержке туроператоров, обеспечивающих увеличение туристического потока на приоритетных туристических маршрутах по России, осуществляющих разработку новых маршрутов, а также формирующих на территории РФ чартерные туристские перевозки в период «низкого сезона».

Минкультуры, Минэкономразвития и Минфину до 25 февраля 2016 года поручено разработать и представить в установленном порядке в правительство РФ проекты соответствующих нормативных правовых актов, направленных на оказание указанной поддержки.