Мельбурн, Австралия, 25 января, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Кузнецов уступил Гаэлю Монфису в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч продолжался более 2,5 часов и завершился победой французского спортсмена в пяти сетах — 7:5, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

atptennis.ro Гаэль Монфис

Отметим, что за время проведенное на корте Кузнецов 2 раза принял подачу оппонента, допустив 6 двойных ошибок. Тогда как Гаэль выполнил 3 брейк-пойнта и 14 раз подал навылет, допустив 4 ошибки во время подач.

Следующим соперником Монфиса будет победитель матча Милош Раонич (Канада) — Станислас Вавринка (Швейцария).

Australian Open. Мужчины. Четвертый круг. Мельбурн (Австралия)

Андрей Кузнецов (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 5:7, 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).