Ростов-на-Дону, 25 января, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Обеспечить проведение дезинфекции общественного транспорта при выходе на маршрут и на конечных остановках, урегулировать интервал движения, а также поддерживать температурный режим в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси должен Минтранс Ростовской области. Такое поручение ведомству дала комиссия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора 25 января.

transportglobus.info Автобус. Ростов-на-Дону

Кроме того, процедуру дезинфекции должны пройти места торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. В самые кратчайшие сроки необходимо ввести масочный режим, а сотрудникам с признаками болезни на работе лучше не появляться.

Отметим, что в Ростовской области от осложнений, которые дал свиной грипп, погибли шесть человек. Двух дней самолечения достаточно, говорят специалисты, чтобы грипп перерос в пневмонию. Только с начала 2016 года число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Известны смертельные случаи в Донецке, Ростове-на-Дону, Обливском районе, Таганроге, Новочеркасске. Стоит отметить, что в январе 2015 года от внебольничной пневмонии никто не умирал.

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В Таганроге Ростовской области шесть человек скончались от пневмонии

Напомним, что в Ростовской области в целом эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. В донской столице в связи с превышением числа жителей, подхвативших болезнь, отменены праздники в образовательных учреждениях, утренников не будет и в детских садах.