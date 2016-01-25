Махачкала, 25 января, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В Дагестане накануне, 24 января, снят режим контртеррористической операции, введенный в трех южных районах республики.

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«В 13:30 мск решением оперативного штаба режим КТО в Табасаранском, Сулейман-Стальском, и отдельных участках Хивского района снят», — приводит слова представителя оперативного штаба по республике РИА «Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, режим КТО в Табасаранском районе был введен на прошедшей неделе. 21 января, с 04:00, в районе начались спецмероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям. В Сулейман-Стальском и Хивском районах режим КТО был введен еще в конце декабря прошлого года.

Напомним, в понедельник, 18 января, был отменен режим КТО в селении Кванада Цумадинского района. Спецрежим был введен 11 января.