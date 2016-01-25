Оренбург, 25 января, 2016, 08:39 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области трактором уничтожено и закопано в землю почти 20 тонн польских яблок. Незаконный груз выявлен 22 января в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Маштаково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 января в Управлении Россельхознадзора по региону.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области Уничтожение крупной партии польских яблок

Грузовой автомобиль с санкционными яблоками в кузове следовал из Казахстана в Самарскую область транзитом через Оренбуржье. На МАПП «Маштаково» при досмотре выявлен факт незаконного ввоза в Российскую Федерацию подкарантинной продукции без фитосанитарного сертификата.

Гражданин Казахстана ввёз на грузовом автомобиле марки DAF 19,5 тонны свежих яблок происхождением из Польши в 1500 картонных коробках чёрного цвета с характерными признаками производства в европейских странах, со следами перемаркировки, для реализации на территории Самарской области.

При содействии Оренбургской таможни грузовик с запрещённой продукцией был сопровожден на полигон ТБО МП «П-Покровское» муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, где в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция уничтожена.

Стоит отметить, что за месяц это уже второй случай незаконного ввоза из Казахстана в Россию крупной партии запрещенных яблок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января выявлено и уничтожено 2,7 тонны польских фруктов. Утилизация осуществлялась в Самарской области путем термической переработки на местном предприятии.