Вашингтон, 25 января, 2016, 08:35 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек стали жертвами сильной снежной бури, ударившей по восточному побережью США, сообщает Associated Press.

cntraveler.com Снегопад в США

Основными причинами смерти стали дорожно-транспортные происшествия, отравление угарным газом, а также проблемы с сердцем, вызванные физической нагрузкой при расчистке снега.

Так, 24 января в Вашингтоне у 82-летнего мужчина остановилось сердце, когда он расчищал снежные заносы у своего дома. Несколько аналогичных случаев произошло в штатах Делавер, Кентукки и Мэриленд.

В Нью-Джерси 23-летняя мать и ее годовалый сын умерли от отравления угарным газом, находясь в салоне машины, выхлопную трубу которой занесло снегом.