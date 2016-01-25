Гуанчжоу, Китай, 25 января, 2016, 08:42 — ИА Регнум.



society.chinaso.com

Многие жители Гуанчжоу впервые в своей жизни увидели снег, начавшийся в результате резкого похолодания во многих регионах Китая. Городское метеорологическое бюро заявило, что в последний раз выпадение снега было зарегистрировано 67 лет назад.

Согласно заявлению представителя метеорологического бюро Гуанчжоу, снегопад начался примерно в 12:00 24 января и продлился всего 30 минут.

Власти Гуанчжоу ввели наивысший «красный» уровень опасности из-за аномальных для этого региона холодов. Мэр города Чжан Гуаннин обратился к горожанам с просьбой не покидать дома и не допускать переохлаждения, пишет «Гуандун синьвэнь».

Несмотря на предупреждения властей, жители Гуанчжоу вышли на улицы, чтобы насладиться снегом. Люди играют в снежки, лепят снеговиков, выкладывают фото в социальные сети.

Многие поднимаются на смотровую площадку телебашни Canton Tower, для того чтобы сфотографировать укутанный снегом южный город.