Благовещенск, 25 января, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В Амурской области при формировании бюджета на 2016 год на 10% были сокращены расходы на содержание сети подведомственных учреждений образования, здравоохранения, а также ряда соцобъектов. В список тех, кому дадут меньше денег, попали также дома престарелых и детские дома, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета по социальным вопросам Заксобрания Амурской области Сергей Иванов. При этом сокращение расходов на содержание сети госучреждений составило 5%.

Рембрандт ван Рейн. Старик в красном

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«Расходы были сокращены на содержание сети подведомственных учреждений, в том числе образования и здравоохранения (больницы, ФАПы и так далее). Часть затрат будет компенсирована за счет внебюджетных доходов — того, что они зарабатывают за счет платных услуг. Эти деньги будут направляться на текущие ремонты. Плюс министерство соцзащиты внесло лепту: все детские дома, дома престарелых и так далее, им тоже на 10% сокращено, в том числе на оплату коммунальных услуг и продукты. Они говорят, что для них это некритично: мы можем ужаться, сами выращиваем овощи на своем подсобном хозяйстве», — пояснил депутат.

По его словам, кроме сокращения расходов на оплату коммунальных услуг и питание, детдомам и домам престарелых нужно будет меньше тратить на благоустройство и ремонт.

Сергей Иванов пояснил, что если попытка региональных властей перекредитоваться в федеральном бюджете будет успешной, то сокращать расходы на содержание соцучреждений, возможно, не придется: высвободится 1 млрд. рублей. Напомним, у федерального центра Приамурье попросило 10,3 миллиарда рублей.

«Если эти деньги будут выделены хотя бы в первом полугодии, то мы этот удар как-то скомпенсируем», — прокомментировал депутат снижение трат на детдома и дома престарелых.

Он обратил внимание на то, что зарплаты работников образования, здравоохранения и социальной сферы останутся на прежнем уровне: их сокращение не коснулось. «Это защищенная статья, она заложена в бюджет в полном объеме», — подчеркнул Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение первой половины 2016-го года власти Амурской области намерены добиться получения дополнительной финансовой помощи — кредита, из федерального бюджета, чтобы покрыть коммерческие займы. Приамурью необходимо 10,3 миллиарда рублей из бюджета страны.

«Эти средства будут направлены на замещение коммерческих кредитов. Получение этих средств позволит областному бюджету сэкономить порядка 1 миллиарда рублей и направить их на выполнение социальных обязательств», — сказал губернатор Александр Козлов.

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