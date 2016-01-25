Пекин, 25 января, 2016, 08:12 — ИА Регнум.



qilook.com Концепт «Кунг-фу Панда 3»

24 января в Китае состоялся предпоказ нового анимационного фильма «Кунг-фу Панда 3», который посетили более 1,17 млн зрителей. За 3 часа предпоказа мультфильм установил новый рекорд по кассовым сборам, собрав рекордные 41,26 млн юаней ($6,27 млн).

Премьера полуторачасового анимационного фильма состоится 29 января — за неделю до начала новогодних каникул в Китае. Мультфильм «Кунг-фу Панда 3» был создан американской студией DreamWorks Animation и китайской Oriental DreamWorks.

Работа над мультфильмом началась в 2012 г. в Шанхае. Это первый американский мультипликационный проект, созданный совместно с китайской студией, пишет «Чжунго Жибао».

Франшиза «Кунг-фу Панда» очень популярна в Китае и США. В 2008 г. первая часть трилогии собрала $631,7 млн, спустя три года «Кунг-фу Панда 2» принесла создателям более $665,6 млн.