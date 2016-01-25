Киев, 25 января, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Власти Украины и ряд компаний страны намерены подать в международные суды иски в связи с присоединением Крыма к России. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил глава государства Петр Порошенко.

fotoart.org.ua Крымский берег

«И вы в ближайшие 2 недели увидите целый ряд судебных инициатив, которые Украина и те предприятия, которые мы будем сопровождать, будут обеспечивать судебную защиту государственных интересов Украины по многим конвенциям, которые мы будем представлять в разных международных судах», — сказал президент Украины.

По его словам, тема присоединения Крыма к РФ должна оставаться среди приоритетных вопросов украинских партнеров, которые должны принять участие в обсуждении данного вопроса.

«Там должен быть ЕС, там должны быть США, привлечь к этому страны-гаранты Будапештского меморандума, — сказал Порошенко. — Назвать этот формат можно «Женева плюс» и немедленно начать консультации по организации этого процесса».

Глава Украины также добавил, что Киев в ближайшее время ожидает прибытия миссии ПАСЕ для проверки соблюдения прав жителей полуострова.

«И здесь за последние дни сделано несколько ключевых и прорывных вещей, — заявил президент. — Мы ожидаем в ближайшее время миссию ПАСЕ по проверке соблюдения прав человека в Крыму, в том числе представителей крымско-татарского народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за воссоединение с РФ.