Париж, 25 января, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В ролике, распространенном террористической группировкой «Исламское государство» и снятом до терактов в Париже 13 ноября, присутствуют угрозы столице Великобритании — Лондону, сообщает The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По данным издания, боевики сопроводили видеозапись фотографиями собора Святого Павла и Тауэрского моста в Лондоне. Кроме того, продемонстрированы фотографии премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и спикера палаты общин Джона Беркоу. На фотографию последнего наведен оптический прицел.

Боевики заявили, что «не уйдут от их меча» те, кто стал врагами. Ролик, снятый до середины ноября, опубликован 24 января. В нем появляются террористы, которые участвовали в терактах в Париже, в частности, Билаль Хадфи, который подорвал себя на стадионе, и Сами Амимур, ликвидированный во время штурма захваченного террористами концертного зала Bataclan.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атак в ночь с 13 на 14 ноября в Париже погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».