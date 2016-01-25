Вашингтон, 25 января, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама не стал бы в третий раз бороться за высший государственный пост, даже если бы это позволяла конституция страны. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телекомпании CBS, которое было записано несколько дней назад.

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По его словам, длительное пребывание отражается негативным образом как на работе, так и на личной жизни. Кроме того, как заметил американский лидер, в первую очередь этого бы не допустила его жена Мишель.

Обама считает, что должность президента США требует регулярного обновления. В Белый дом, по его мнению, должны приходить новые люди, полные энергии и идей.

Самым главным «облегчением» президент США назвал то, что избавится от так называемого «пузыря». Обама пояснил, что под «пузырем» он имеет ввиду постоянную охрану, которая следует за ним везде за пределами Белого дома.