Петропавловск-Камчатский, 25 января, 2016, 07:43 — ИА Регнум. На Камчатке дешевых билетов в Москву практически нет, а улететь всей семьей в летний отпуск для большинства жителей полуострова просто не возможно, так как цены на билеты зашкаливают и вызывают шок у камчатцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях и местными СМИ.

all-pix.com Пассажирский самолет

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Масла в огонь добавило недавнее заявление «Аэрофлота» о «плоских» тарифах (дешевые билеты по 20 тысяч рублей в обе стороны). Авиакомпания, в частности, указывает, что «участились случаи недобросовестной работы онлайн-агентств, которые умышленно не показывают на собственных сайтах авиабилеты Аэрофлота по «плоским» тарифам». Поэтому компания предлагает людям проверять информацию о билетах у себя на сайте.

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Корреспондент ИА REGNUM, проверив сайт «Аэрофлота», выяснил, что дешевых билетов по 20 тысяч рублей «туда-обратно» крайне мало и людям, которые все еще хотят совершить авиаперелет, придется сильно постараться и явно не билеты подбирать под свой отпуск, а отдых планировать исходя из того, на какие даты есть билеты по «плоским» тарифам. При этом более-менее в свободной продаже на летние месяцы есть билеты, цена которых начинается от 30 тысяч рублей, на некоторые даты и вовсе остались билеты только «бизнесс-класса» — от 70 тысяч рублей.

Люди в социальных сетях на Камчатке пишут, что «вылететь семьей в отпуск не получится, на маму с ребенком даже накопить не можем», или «ценник просто шкалит, откуда они берут эти цифры, гнием в краю любимом».

Проблема заключается еще и в том, что «Аэрофлот» пока единственная компания, которая осуществляет прямые авиаперевозки пассажиров по маршруту «Петропавловск-Камчатский-Москва-Петропавловск-Камчатский». Как сообщало ИА REGNUM, на полуостров должна «зайти» авиакомпания «Россия», которая еще не начала продажи билетов по этому направлению на лето. Но эксперты не ждут, что цены слишком будут отличаться от «Аэрофлота», так как «Россия» входит в группу этой компании.

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Напомним, из-за прекращения авиаперевозок на Дальний Восток компанией «Трансаэро» в регионах ДФО в 2015 году возник дефицит дешевых авиабилетов. Авиатранспорт — единственный способ выбраться с Камчатки, так как железных дорог здесь нет, а морской пассажирский транспорт не работает.