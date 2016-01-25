Новосибирск, 25 января, 2016, 07:31 — ИА Регнум. В Новосибирске в прошедшие выходные состоялся флэшмоб — несколько человек проехали в метро, подвешенными на металлических крюках. Таким необычным способом организаторы, по их словам, решили взбудоражить жителей города и избавить мегаполис от серости. Как говорят участники акции, подобные мероприятия прошли в Киеве и других городах.

Ирина Firite Флэшмоб в новосибирском метро

В акции, прошедшей в столице Сибири, приняли участие жители Новосибирска, Новокузнецка, Томска и Кемерово. Все действо развернулось поздно вечером в субботу, 23 января, на Дзержинской линии новосибирского метрополитена. Войдя в вагон на станции «Площадь Гарина-Михайловского», молодые люди повисли на крюках из медицинского сплава, которые заранее были продеты в проколы на спине. Таким образом они проехали до станции «Березовая роща».

«Нам не хотелось столкнуться с полицией или людьми, которые захотят пресечь данное мероприятие, поэтому мы выбрали оптимальное время, под самое закрытие — в 23:15. Все произошло, когда во всем составе метро находились не более десяти человек, мы спокойно зашли в вагон, и когда поезд отъехал от станции Гарина-Михайловского, мы встали и пристегнули троих молодых людей, согласившихся на это безумие, — приводит «Сибкрай» комментарий одного из участников акции Александра. — Естественно, крепления были заранее подготовлены, и оставалось только пристегнуть их и все».

Аудитория отреагировала, как и в большинстве таких случаев — пассажиры начали снимать и фотографировать происходящее на камеры мобильных телефонов. Правда, когда фотографии появились в социальных сетях, многие осудили поступок молодых людей. Некоторые были просто возмущены, отмечая, что это могли увидеть дети. Однако самих молодых людей критика не смутила, и они даже подчеркнули, что может быть повторят как-нибудь данную акцию.

«Главная мысль всех наших движений, которые мы совершали и совершим еще не раз — это, конечно же, внести какие-то краски в жизнь, разнообразие, вместо смуглой серости будней», — отмечают участники необычного флэшмоба.

Стоит отметить, что сотрудников метрополитена и полиции мероприятие не привлекло и реакции их не последовало, по крайней меру во время самой акции.