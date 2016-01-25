Вашингтон, 25 января, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Нефтяные котировки будут расти в ближайшие два года, считает нефтетрейдер Пьер Андюран, основатель фонда Andurand Capital, сообщает Bloomberg.

jrsl.ca Нефтяная вышка

В 2015 году Андюран озвучил прогноз, согласно которому цены на нефть должны были опуститься до $25 за баррель. «Мы живем в мире, где низкие цены на нефть сменяются высокими. Я на самом деле считаю, что котировки достигли дна», — сообщал Андюран.

На 2016 год прогноз трейдера следующий: цены на нефть поднимутся до $50 за баррель. На 2017 году: цена барреля нефти составит $ 70. Однако, рост цен в целом будет сопровождаться волатильностью.

Андюран констатировал, что в условиях низких нефтяных цен ряд нефтедобывающих компаний обанкротится. А вот добыча сланцевой нефти в США продолжится.