Заринск, Алтайский край, 25 января, 2016, 05:36 — ИА Регнум. В селе Новозыряново (Заринский район) назревает скандал: под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков. Общая сумма ущерба, причиненная государству, оценена в 3 млн 240 тыс. рублей. Лесорубами двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайцам. По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело (ст. 260 УК РФ), главными фигурантом которого стали глава сельсовета Анатолий Рубцов и его сын Максим. Редактору ИА REGNUM (Алтайский край) Светлане Шаповаловой удалось поговорить с ключевыми участниками этой истории и выяснить, как такое могло произойти.

Иллюстрация народного художника Украины А. Д. Базилевича. «Мужичок с ноготок». (1926-2005 г.)

«Отец, слышишь, рубит?»

Алтайские леса представляют собой необычайное по красоте зрелище. Особенно богаты они в Заринском районе. Ни один новогодний праздник не обходится без «питомцев» Тягунского лесничества. Здесь растут пихта, ель, кедр, береза, осина. Поэтому недостатка в грибах-ягодах, а также дровах местное население никогда не испытывало. А вот в селе Новозыряново, как выяснилось, возник другой дефицит. Его жители страдают от недостатка честного, работящего главы сельсовета.

ИА REGNUM Поврежденная кора дерева в квадрате, где незаконно полили деревья в Тягунском лесничестве

Лесозаготовкой Анатолий Рубцов, по его же собственному признанию, занимается более 15 лет. А в 2012 году селяне избрали его главой.

«Он нам много чего обещал. Обещал бесплатные дрова — они оказались у китайцев, обещал починить дороги, но пока местная городская газета не вмешалась — ничего не сделал. Водопровод у нас так и остался бесхозным, — приходится либо отстаивать, либо пользоваться водой цвета заваренного чая. Но платим мы за эту «роскошь» арендаторам водонапорной башни почему-то», — пояснил ИА REGNUM житель села Дмитрий Татарников. Как оказалось, этот человек работал на лесозаготовке у Анатолия Рубцова до того времени, пока тот не стал главой.

Дмитрий Татарников считает, что именно наделение властью позволило Рубцову не только продолжить рубить лес, но и расширить свой «бизнес». «Став главой, он начал еще больше объемы незаконных порубок совершать. Если, к примеру, деляну получал на 100 кубов, то рубил все 200, — делится информацией Дмитрий Татарников, — хотя официально свое ИП «Рубцов» в 2012 году он перерегистрировал на сына Максима».

Больше Дмитрия о «подвигах» главы сельсовета Анатолия Рубцова рассказал ИА REGNUM его напарник — Виктор Кузнецов.

«Максим ничего не умеет, он только возил, да чурки катал. Пилил с корня и рубил всегда Рубцов-старший. В нашей бригаде еще работал тракторист. Но его наш глава в планы не посвящал — просто платил копейки за перевозку. Весь оставшийся от реализации лес мы везли китайцам. Зимой ездили к ним по 2−3 раза за месяц. Вырученные деньги за минусом издержек делили поровну», — поделился откровением Виктор Кузнецов. В интервью ИА REGNUM он заявил, что был арестован и на сделку со следствием пошел после возбуждения уголовного дела.

«Этот бизнес организовал Рубцов. Признаю, рубили и пилили мы намного больше, чем полагалось, и далеко не в тех местах и не те деревья, которые предназначались для вырубки. У моего напарника оказались хорошие связи, и он никого не боялся. После того, как правоохранители нами заинтересовались, я понял, что отвечать за содеянное придется мне одному. Наш глава нанял дорогого адвоката в Барнауле и уверен, что его не накажут. Так что мне терять нечего», — заявил Виктор Кузнецов.

В интервью ИА REGNUM он подтвердил, что предлагал Анатолию Рубцову прекратить сбывать лес китайцам.

«Даже прошлый год. Я ему говорю, может, не будем больше лес возить китайцам? Из-за китайцев все и началось. Когда нам кранты — понял в октябре 2015 года», — признается Виктор Кузнецов.

Выходит, что именно ему — Анатолию Рубцову — можно говорить «спасибо» за то, что на Алтае сцена из некрасовского стихотворения «Крестьянские дети» про «мужичка с ноготок» со словами «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу» обрела новый, безобразный смысл? Во всяком случае, для правоохранителей Заринска за этими строками стоит не богатство и красота русской природы, не чистота крестьянских душ, а злоупотребление служебным положением, незаконная вырубка леса, введение односельчан в заблуждение и особо крупный ущерб государству. Вот только не совсем понятно бездействие того же ОБЭП и Следственного комитета: отчего уголовное дело заведено лишь по факту незаконных порубок? Ведь если есть свидетели и даже сознавшийся правонарушитель, почему им нечего предъявить лично главе сельсовета?

Обман с дровами

Право заготавливать древесину для собственных нужд прописано в 87-м законе Алтайского края. Согласно этому документу, раз в год жители Алтайского края могут заготавливать сами или приобретать для печного отопления до 8 куб. м древесины лиственных и (или) хвойных пород. При этом такая древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. О том же самом, кстати, гласит и 30-я глава Лесного кодекса РФ. После того как сельсовет соберет заявки, составит списки и передаст всю информацию в лесничество, способов обеспечить себя на зиму дровами у селян два. Первый — вооружиться инструментами, техникой, отправиться в лес, на выделенный участок, и самостоятельно заняться заготовкой. Второй — более распространенный — нанять лесорубов, которым лесное ведомство, в соответствии с полученными списками, выдало ордер на вырубку и обозначило соответствующий размер делянки. После вырубки такие «работники пилы и топора» обязаны продать эти 8 кубов леса по льготной цене тем нуждающимся, которые обозначены в списках.

ИА REGNUM Лесник исследует клеймо на дереве в Тягунском лесничестве

Но очень часто торговля эта сводится к тому, что в условиях безденежья селяне «рассчитываются» с лесорубами частью положенных им дров. Другие просто переплачивают, не зная закона и полагающегося им объема древесины. Тех, кто довольствуются тем, что сельсовет предлагает, — большинство. В итоге внушительная кубатура почти дармовых дров накапливается в руках лесорубов. А если еще и в лесу «прирубить лишнего», то и вовсе нехилое количество «сэкономленных остатков» получается. Все это богатство, по словам лесоруба Виктора Кузнецова, стали продавать по рыночным ценам в Заринске, где функционирует китайское ООО «Шень-Лун».

ИА REGNUM Так выглядит китайское ООО «Шень-Лун» в Заринске

Причем везут китайцам не абы что, а самые ценные куски срубленного дерева. Экономика проста: за 4 кубометра горбыля в Новозыряново горе-лесорубы выручают 5 тысяч рублей, а в Заринск увозят по 7 кубов хорошей древесины, за которые китайцы платят уже более 27 тысяч рублей. Вероятно, именно такое легкое получение сверхприбыли подвигло Рубцова к новым «подвигам».

ИА REGNUM Так выглядит китайское ООО «Шень-Лун» в Заринске

ИА REGNUM Незаконно спиленное дерево в деревья в Тягунском лесничестве

Как удалось выяснить ИА REGNUM, в 2015 году в списки желающих получить по 8 кубометров дров стали попадать даже те, кто в них не заявлялся. Осенью прошлого года жительница Новозыряново Светлана Дьячина стала мамой четвертого ребенка. Перед тем как поехать в роддом, она намеревалась решить вопрос с отоплением. Чтобы не беспокоиться о тепле в доме, когда появится младенец, она заранее обратилась к секретарю сельсовета с намерением приобрести положенные по закону кубометры дров.

Каково же было удивление женщины, когда она узнала: ее фамилия уже значится в списке на их получение.

ИА REGNUM Документы на получение леса в сельсовете Новозыряново (Заринский район)

«Я поначалу обрадовалась — вот хорошо — не нужно нести выписку из домовой книги, ксерокопию паспорта и заявление. К главе нашему подошла — он тоже уверил, что дрова мне будут привезены в срок. Но подошел сентябрь месяц, мне рожать, а древесины как не было, так и нет. Пришлось в спешном порядке по коммерческой цене покупать. Переплатила 1 тыс. рублей», — делится информацией Светлана Дьячина.

О наживе на дровах она узнала уже позднее. А когда узнала, то поняла, откуда в списке на выдачу взялась ее фамилия, хотя дров женщина так и не получила.

«Чем больше подписей наберешь от тех людей, кто никуда не обращается, тем больше денег. Он же имеет с этого навар. Вот считайте: 8 кубов. Это две машины. Даже по 4,5 тыс. рублей — это 9 тысяч. Это же все ему идет. Подпись есть, дрова есть. Вот тебе и деляна. И чем больше этих подписей, тем больше деляна, тем больше денег. Если в список внесут бабушку какую-нибудь, которой уже 80 лет, и вдруг обнаружится, что дрова ей не привезли. Вы думаете, она пойдет куда-то в прокуратуру? Получит пенсию и так же, как я, — купит за свой счет. Скажет, «да ладно». И у меня ребенок маленький — ну куда бы я пошла?» — поясняет Светлана Дьячина.

По ее словам, из опасений, что даже после возбуждения уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений Анатолий Рубцов может главой остаться, селяне боятся против него показания давать. Хотя многие до сих пор посмеиваются над прыткостью работников ИП «Рубцов».

ИА REGNUM Лесники обследуют незаконную вырубку деревьев в Тягунском лесничестве

"У сельсовета большая ель росла, а когда она начала валиться от старости, «рубцовские» ее распилить успели тогда, когда дерево еще даже до земли не долетело», — поделился историей житель Новозыряново Дмитрий Татарников.

«Рубить-то я помогал»

Застать главу-лесоруба на рабочем месте не удалось: попали под обед. Но на призыв по телефону тут-же откликнулся: «Я на кладбище, через 10 минут буду». Пока ждала, смотрела на кучу золы возле крыльца сельсовета и все никак не могла понять: как у Анатолия Рубцова получается раздваиваться? Ведь когда мы с коллегой из заринской газеты — Натальей Майбуровой — заходили в сельсовет, местный житель поделился: «Он дома, вон машина у ворот стоит».

Действительно, глава приехал гораздо раньше, чем обещал, а узнав тему разговора, заметно занервничал. Заявил, что вины за собой не чувствует, все это — дела его сына. «Хоть почерковедов вызывайте: ни в договорах поручения, ни в заявлениях я не расписывался», — заявил Анатолий Рубцов по поводу несоответствий в списках на получение дров. Но от дальнейших комментариев отказался.

А вот от про свои походы в лес в качестве лесоруба много чего любопытного рассказал: «Да, по выходным я ездил с сыном, я не отказываюсь от этого. Помогал рубить лес, но только клейменный».

ИА REGNUM Глава сельсовета в Новозыряново (Алтайский край) Анатолий Рубцов

При дальнейших расспросах выяснилось, что и метки на деревьях, подлежащих спилу, он тоже сам ставил — «в присутствии лесника». И что, все это «волшебство» в Тягунском лесничестве по выходным происходит?

Во всяком случае, Анатолий Рубцов на этом настаивает: «Я с ним (с сыном — прим. ИА REGNUM) вместе на выходных был, сам клеймил. Почему сам клеймил? Ну — оно (клеймо — прим. ИА REGNUM) отдается любому. Главное, он (лесник — прим. ИА REGNUM) отмерил», — пояснял глава Новозыряновского сельсовета.

Чуть позднее глава признался: «Я не снимаю с себя вины, это мой сын — должен был его проинформировать».

Интересно, что наш пересказ контраргументов, приведенных ранее другими участниками этой истории, вызвал у Рубцова странную реакцию: он съездил домой за флешкой и продемонстрировал с нее фотографии других незаконных порубок, совершенных в Тягунском лесничестве.

«Лес рубят и другие, зачем на меня всех собак-то свесили?» — сокрушался глава. Вину в возбуждении уголовного дела в процессе нашего разговора он вообще на редактора газеты «Наш город — Заринск» Наталью Майбурову возложил. Мол, как газета здесь появилась, так проблемы и начались.

ИА REGNUM Главный редактор газеты «Наш город — Заринск» Наталья Майбурова

«Вы нам не помогаете, а только проблемы создаете», — пожаловался Анатолий Рубцов. А сразу после нашей беседы занятой глава, откланявшись, вновь отбыл из сельсовета.

Отправились восвояси и мы с Натальей. Подумалось, что во всей своей красе некрасовское «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу» можно представить себе на железнодорожной станции в Заринске. Сколько дровишек утекает оттуда в Китай незаконно? Ведь очевидно, что подобная схема с порубками могла быть использована и каким-нибудь другим недобросовестным лесозаготовителем.

А если он к тому-же еще и глава?