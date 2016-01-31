Вашингтон, 31 января, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Постоянный автор ИА REGNUM Максим Рева проанализировал текущую макроэкономическую ситуацию и пришел к выводу, что Америка целенаправленно разгоняет инфляцию, чтобы сжечь ничем не обеспеченную излишнюю денежную массу.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833

Гиперинфляция, к которой США толкают мир, будет использована как инструмент, с помощью которого США поглотят излишнюю денежную массу и якобы запустят новый виток экономического роста.

При этом проблемы третьих стран, которые могут этого не пережить, гегемона, естественно, не волнуют. А ведь многие страны третьего мира скоро окажутся, если уже не оказались, на грани глубокой рецессии. Например, если в ближайшее время цена нефти не поднимется до $50, Бразилия и Венесуэла вынуждены будут объявить дефолт

По многим показателям сейчас ситуация напоминает азиатский кризис конца 1990-х, однако есть существенные отличия, которые могут привести к глубочайшей мировой депрессии. Прежде всего, это — уже полностью сформировавшийся кризис перепроизводства.

А главное — то, что созданный когда-то США для сохранения своего господства финансовый Голем начал пожирать своих создателей. Интересно, элита национальных государств смирилась со своей второсортностью по отношению к глобальным финансовым игрокам? Или планомерно уничтожаемый в их интересах мир еще в состоянии им нечто противопоставить?

Подробности читайте здесь: Цунами: США ведут мир к гиперинфляции, чтобы вернуть его под свой контроль

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