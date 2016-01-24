Порт-о-Пренс, 24 января, 2016, 18:27 — ИА Регнум. 24 января, все-таки, не стало днем второго тура президентских выборов, несмотря на то, что накануне президент Гаити Мишель Мартейи и премьер-министр Эванс Пол подтвердили, что выборы состоятся именно в это день. При этом, практически, все кандидаты, кроме проправительственного, отказались в них участвовать, сообщало ранее ИА REGNUM. Однако, за день до дня голосования глава временного избирательного совета Пьер-Луи Опон заявил, что «из соображений безопасности» выборы опять перенесены — на неопределенный срок, кооментирует AFP.

Американские пехотинцы на улицах Гаити. 2004 год

Сегодня в Гаити вночь проходят массовые акции протестов против проведения второго тура президентских выборов, а Доминиканская Республика направила дополнительно 500 военнослужащих на границу с соседней Гаити с целью «поддерживания спокойствия и порядка», сообщает Euronews.

Напомним, что президент Мишель Мартейи (известный как «Сладкий Микки») еще год назад предлагал вообще отложить очередные президентские выборы на неопределенный срок. В середине января 2015 года в Гаити распущен парламент и отправлено в отставку правительство. Был создан временный электоральный совет для преодоления кризиса. В марте президент Гаити, наконец-то, назвал даты президентских, парламентских и местных выборов. Сценарий Мишеля Мартейи реализуется?