Буэнос-Айрес, 24 января, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает за заключение соглашения о статусе Фолклендских островов, сообщила посол Аргентины в Лондоне Алисия Кастро. Согласно договоренности, Великобритания и Аргентина могли бы управлять островами совместно. По словам Кастро, Джереми Корбин посетил посольство Аргентины в Великобритании, где заявил, что диалог по Фолклендам возможен, передаёт The Guardian.

Petebutt Корабль «Леди Елизавета» у берегов Фолклендских островов

Алисия Кастро позитивно оценила визит британского политика в посольство и отметила, что «он — один из нас», отмечает TeleSur.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи президента Аргентины Маурисио Макри и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Давосе глава правительства Аргентины Маркос Пенья заявил, что разные позиции по Фолклендам не помешают установлению и развитию хороших отношений. Отметим также, что 99,3% населения Фолклендских островов в ходе референдума 2013 года заявили, что хотели бы остаться в составе Великобритании.