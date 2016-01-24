Разун-Антерсельва, Италия, 24 января, 2016, 18:01 — ИА Регнум. На последнем этапе эстафету своих товарищей завершали Антон Шипулин от России и Зимон Шемп от Германии.

Peter Porai-Koshits Антон Шипулин

Как часто бывало в последнее время, Шипулин легко и уверенно победил в финишном створе.

Состав российской мужской эстафетной команды: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Места на пьедестале почёта распределились следующим образом:

1. Россия 1:12:42.8 (0+7)

2. Германия +1.0 (1+4)

3. Норвегия +22.9 (0+7)

Российские биатлонные команды провели в Антерсельве (Антхольце) фантастический этап.