Москва, 24 января, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Ежегодноое грандиозное мероприятие «Мавлид ан-Наби» проходит в концертном зале Крокус сити Холл в Москве 24 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе духовного управления мусульман Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть в Москве

По словам организаторов, на театрализованное представление «Разговор с душой», посвященное дню рождения пророка Мухаммеда, приглашены муфтий Равиль Гайнутдин, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, глава республики Чечня Рамзан Кадыров.

Главную роль исполняет актер театра и кино Марат Башаров, уточнили в пресс-службе. «Начало предствления в 19.00. Перед началом основной программы с 17.00−18.30 в фойе будет демонстрироваться святая реликвия волос пророка Мухаммеда», — сообщил организатор мероприятия.

Напомним, день рождения пророка Мухаммеда — величайшей личности, жившей в VI веке — отмечается мусульманскими общинами в течение всего посвященного этой дате месяца — Раби аль-авваль. В этом месяце принято собираться на специальные маджлисы для чтения Корана и произнесения салаватов-мавлиды. Проект «Мавлид ан-Наби впервые в истории выйдет за пределы столицы во всероссийском туре.