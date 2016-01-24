Париж, 24 января, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Французский актер Пьер Ришар отменил свой спектакль в Симферополе и Севастополе, намеченные на 10 и 11 февраля. Об этом сегодня, 24 января, рассказали журналистам организаторы гастролей французского актера.

Цитата из к/ф «Беглецы». Реж. Франсис Вебер. 1986. Франция Пьер Ришар и Жерар Депардье

Планировалось, что Ришар выступит в столице Крыма Симферополе и городе федерального значения Севастополе со своим спектаклем «Пьер Ричард III».

Однако гастроли были отменены. Официальную причину отмены французские представители актера пока формулируют. Организаторы рассказали прессе, что гастроли Ришара отменены из-за сильного давления со стороны Украины.

«Связано это прежде всего с жестким и агрессивным натиском со стороны Украины. Даже с угрозами жизни и здоровью», — рассказали организаторы.

Стоит отметить, что выступления Ришара в Москве с 4 по 7 февраля состоятся.