Ставрополь, 24 января, 2016, 19:24 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Проникновение радикальных идей происходит с Юга России. Об этом заявил 24 января в Ставрополе глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в рамках первого межрегионального форума ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь огромное количество религий, наций, и проникновение радикальных идей идет с Юга России», — сказал он.

Баринов отметил, что юг страны сложный регион, который постоянно подвергается вызовам и угрозам.

Поэтому он считает необходимым структурировать органы власти, отвечающие в регионе за межнациональные отношения. Он подчеркнул, что в отдельных регионах существуют целые министерства по делам национальностей, в то время как в других это направление курируют всего несколько человек. В частности, в Ставропольском крае за межнациональные отношения отвечает комитет, в котором работает всего семь человек.

Баринов считает, что этого явно недостаточно для такого большого региона как Ставрополье.

Он сообщил, что в России сейчас идет процесс выстраивания унифицированной системы органов власти, курирующих межнациональные отношения.

Напомним, в Ставрополе проходит Первый межрегиональный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ). Более 600 экспертов, среди которых гражданские активисты из южных регионов страны, федеральные и региональные эксперты ОНФ, представители исполнительной власти, журналисты принимают участие в работе пяти тематических площадок. Результаты дискуссии будут обобщены в региональной «Карте проблем» и представлены на пленарном заседании с участием президента РФ. Всего по России пройдет четыре подобных форума. После проблемы регионов будут обсуждены на третьем Форуме действий ОНФ.