Киев, 30 января, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Украинская делегация в Давосе не смогла заключить ни одного инвестиционного договора. Единственное, что удалось выторговать, — это новый кабальный кредит, который Запад готов предоставить в обмен на назначение своих директоров во все ключевые предприятия страны. Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин сделал вывод о том, что в Давосе Украину отдали на окончательное разграбление.

Цитата из к/ф «Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР На дурака не нужен нож: ему немного подпоешь ‑ и делай с ним, что хошь!

Или назначенные Западом министры много воруют и недостаточно средств отправляют хозяевам, или же они оказались неспособны взять под полный и окончательный контроль экономику Украины — иных объяснений решению США назначить своих директоров во все ключевые компании страны как-то не находится.

В общем, если не принимать в расчет интересы народа Украины (а кого они интересуют?), украинская делегация время на форуме провела с пользой. Майданная хунта еще какое-то время сохранит власть и продолжит воровать. Запад, оптимизировав управленческую цепочку, будет более активно грабить страну, высасывая последние соки. «Это же просто праздник какой-то!», как говорилось в одном известном анекдоте.

Подробности читайте здесь: Итоги Давоса для Украины: новые долги и окончательная потеря суверенитета

Все статьи автора: Сергей Гуркин