Калуга, 24 января, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В поселке Обнинский Калужской области прошла проверка жилого сектора, в ходе которой 19 граждан Узбекистана и Таджикистана были доставлены в дежурную часть полиции.

пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску Калужской области Иностранные граждане

Как сообщили 24 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, 15 из задержанных были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ»).

Все иностранные граждане были поставлены на фотоучет, дактилоскопированы, проверены по информационным базам данных и отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 человек, пребывающих на территории калужского региона с нарушением миграционного законодательства, были выявлены в ходе комплексной проверки правоохранительных органов на оптово-розничной базе в городе Обнинске. На торговой базе 89 иностранцев осуществляли трудовую деятельность. Многие из них открыто живут в Обнинске уже несколько лет. Теперь в отношении задержанных мигрантов будет запущена процедура депортации. Подобные проверки проводятся в рамках мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Между тем, анализ криминогенной обстановки в Обнинске показал, что количество преступлений, совершенных в городе выходцами из стран СНГ, значительно превышает их количество в иных районах Калужской области.