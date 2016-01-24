Кишинёв, 24 января, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе 24 января проходят самые масштабные за последние недели антиправительственные протесты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, своих сторонников на улицу вывели все основные протестные силы — платформа «Достоинство и правда» (DA), «Наша партия» и Партия социалистов.

ИА REGNUM

Организаторы протестов объявили 24 января «решающим днем» для будущего Молдавии. Они требуют отмены решения о назначении нового правительства во главе со ставленником Демпартии Павлом Филипом и намерены добиваться досрочных парламентских выборов.

Ряд молдавских оппозиционных политиков и СМИ утверждают, что властями подготовлены десятки провокаторов, цель которых спровоцировать беспорядки и дестабилизацию ситуации для последующего принятия властями жестких мер по подавлению протестных выступлений.

Предыдущие выступления объединенной протестной оппозиции, напомним, сопровождались столкновениями манифестантов с полицией, захватом административных зданий, избиением политиков. Число раненных в ходе столкновений превысило 30 человек.

ЕС, США, Румыния и Россия призвали власти и общество Молдавии сохранять спокойствие и избегать насилия. При этом Бухарест, Вашингтон и Брюссель признали «законным, демократическим и проевропейским» правительство Филипа — ближайшего соратника олигарха Владимира Плахотнюка, которого манифестанты обвиняют в намерении установить диктатуру в стране.