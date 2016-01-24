Ставрополь, 24 января, 2016, 11:43 — ИА Регнум.



Елизавета Бём. В тесноте да не в обиде

Качество мероприятий, прописанных в федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014−2020 годы)» будет кардинально меняться. Об этом заявил 24 января в Ставрополе глава Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов в рамках первого межрегионального форума ОНФ, передает коррреспондент ИА REGNUM.

По словам Баринова, ФЦП была передана агентству из департамента Минкульта РФ «Там другие мероприятия, они другого качества. Мы будем это кардинально менять», — сказал он при обсуждении эффективности реализации программы.

При этом он не согласился с претензиями по поводу некорректно прописанного финансирования программы. Оно проходит под строкой «Прочие расходы».

«Критику, что эти расходы не прозрачны, я не принимаю», — сказал Баринов. По его словам, все целевые направления расходования этих средств прописаны четко.

Отметим, что в рамках дискуссии политолог Северо-Кавказского федерального университета обратил внимание на то, что не во всех регионах России эффективно реализуется программа. Говоря об изъянах программы, он прежде всего обратил внимание на ее финансирование. «Оно идет под строкой «прочие расходы» — это непрозрачно и не предполагает целевого назначения».

Напомним, в Ставрополе проходит Первый межрегиональный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ). Более 600 экспертов, среди которых гражданские активисты из южных регионов страны, федеральные и региональные эксперты ОНФ, представители исполнительной власти, журналисты принимают участие в работе пяти тематических площадок. Результаты дискуссии будут обобщены в региональной «Карте проблем» и представлены на пленарном заседании с участием президента РФ. Всего по России пройдет четыре подобных форума. После проблемы регионов будут обсуждены на третьем Форуме действий ОНФ.