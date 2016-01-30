Москва, 30 января, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Причины и следствия так и не случившегося 21 января «черного четверга», когда за первые полчаса торговой сессии рубль опускался до 84,5 за доллар, попытался понять постоянный автор ИА REGNUM Максим Рева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трое на одного

Российский Центробанк принципиально не приемлет никаких других методов регулирования, кроме игр с курсовой разницей. Рычаг вверх — рубль укрепили, рычаг вниз — рубль ослабили. И по всей видимости, что бы там ни советовали маститые экономисты, для сегодняшней экономики этого вполне достаточно. Или же ЦБ попросту других методов не знает или не хочет.

Вероятно, привязанный к стоимости нефти рубль продолжит падение. И даже если нефть начнет дорожать, сильно укрепиться рублю не дадут — в надежде на то, что в недооцененные российские активы хлынут инвестиции.

Возможно, идея привлечения инвестиций в обесцененные российские активы, если она действительно бродит в головах финансовых «начальников», и не плоха. Потому что хочется верить, что под видом иностранных инвестиций в страну вернутся выведенные ранее капиталы.

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