Калуга, 24 января, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Главный специалист отдела по правовому обеспечению социального развития городской Управы Калуги Елена Волчкова получила портрет президента Российской Федерации Владимира Путина с его личным автографом.

Фото Сергея Гришунова Калужанка Елена Волчкова получила портрет президента Российской Федерации Владимира Путина с его личным автографом

Как сообщили 24 января корреспонденту ИА REGNUM в калужской горуправе, Елена Волчкова уже несколько лет поздравляет президента Путина с днем рождения. И в этом году она также адресовала главе государства теплые слова и пожелания успехов и попросила прислать ей портрет с автографом. Президент России не оставил без внимания эту просьбу, чему калужанка была очень рада.

Фотографию Владимира Путина с его личным автографом Елене Волчковой передал Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, а цветы и подарок от руководства города вручил градоначальник Калуги Константин Горобцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13-летний школьник из Калуги Саша Луньков получил на Новый год подарок: фотографию президента России Владимира Путина с его собственноручным автографом. Президент РФ не в первый раз исполняет мечты калужских детей. Например, в 2012 году к Владимиру Путину обратился тогда 11-летний житель Сухиничского района Кирилл Грек. Мальчик написал письмо, в котором рассказал о жизни своей семьи и попросил отремонтировать дорогу до деревни Меховое, где он живет, а также исполнить его давнюю мечту — получить компьютер. О персональном компьютере также мечтала и выпускница Азаровского детского дома в Калуге Ольга Дворягина. На свое 18-летие девушка получила подарок от президента России.