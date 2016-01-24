Вашингтон, 24 января, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп уверен, что его популярность не уменьшится, даже если он выстрелит в кого-нибудь в центре Нью-Йорка. Очередное эпатажное заявление участник президентской гонки сделал во время выступления перед избирателями в христианском колледже штата Айова, сообщает The Guardian.

Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. 1972. США. Италия Оставь пистолет. Захвати пирожные

«Я мог бы стоять в центре Пятой авеню и стрелять кого-нибудь. И я бы не потерял ни одного избирателя, — заявил миллиардер и бывшая звезда реалити-шоу. — Это выглядит невероятно».

Позже на заявления Трампа отреагировал его соперник от Республиканской партии сенатор Тед Круз. «Я не собираюсь стрелять в кого бы то ни было во время этой кампании», — заявил политик.