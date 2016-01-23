Минск, 23 января, 2016, 21:29 — ИА Регнум. «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2015 года составила 7 424 092 рубля, что на 675,3 тыс. рублей (на 10%) больше, чем в ноябре 2015 года», — проинформировал 22 января Национальный статистический комитет Белоруссии.

Marc Veraart Минск. Беларусь

Напомним, по данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Белоруссии в январе-декабре 2014 г. составила 6,0913 млн белорусских рублей ($574 по курсу Нацбанка РБ на 31.12.2014), в том числе в декабре — 6,806 млн бел. руб., увеличившись по сравнению с ноябрем 2014 г. на 9,9%.

Официальный курс доллара США 31.12.2015 составлял 18,569 тыс белорусских рублей — таким образом, номинальная средняя зарплата белорусов в долларовом эквиваленте (по официальному курсу, без учёта налога на приобретение валюты) составила $400. Таким образом, за год зарплаты белорусов снизились на $174 (чуть более чем на 30%).

Данных по реальным зарплатам за 2015 год в публикации Белстата отсутствуют. Отметим, что 12 января статкомитет информировал: «Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2015 года по сравнению с ноябрём 2015 года составил 100,8%, с декабрём 2014 года — 111,3%».

Как сообщало ИА REGNUM, начавшийся в 2014 году социально-экономический кризис в Белоруссии длится третий год. По данным Белстата, ВВП Белоруссии за 2015 год упал на 3,9%, хотя согласно официальному прогнозу должен был вырасти на 0,2−0,7%.

Согласно утверждённому Александром Лукашенко официальному прогнозу развития Белоруссии в 2016 году ВВП вырастет на 0,3%. Более пессимистичен в оценках Всемирный банк, прогнозирующий падение ВВП постсоветской республики на 0,5%. Ещё менее склонен разделить оптимизм лучших белорусских умов и управленческих кадров российский Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, который ожидает падение ВВП Белоруссии на 2−3%.