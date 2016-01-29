Вашингтон, 29 января, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Наверное, мало кто ничего не слышал об «оранжевых революциях», «арабских вёснах» и прочих якобы не насильственных методах смены власти. А вот с тем, кто эти методы разработал и воплотил в жизнь, знакомы немногие.

Джон Генри Фузели. Кошмар. 1754

Американский политтехнолог Джин Шарп недавно отметил свое 88-летие. Редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян присмотрелся к наиболее значимым вехам пути знаменитого идеолога и архитектора «цветных революций».

Шарп интересен тем, что смог поставить на службу империализму одни из самых светлых идеалов человечества. И пусть не все проекты «ненасильственной смены режимов» удались — провалилась «зеленая революция» в Иране, «снежная революция» в России, но многое и удалось. И главное, методы Шарпа упорно применяются Америкой в разных странах с целью их «демократизации», по вроде бы по идее «ненасильственна», а на деле всегда кровава.

До появления Джина Шарпа казалось, что ядерная бомба гарантирует государства от любых поползновений. Он доказал, что это совершенно не так.

И пока между людьми сохраняются классовые, религиозные, идейные, социальные и любые другие антагонизмы, ни один народ на Земле не может чувствовать себя в безопасности, — благодаря Шарпу у мировой элиты есть страшное оружие, которым она не преминет воспользоваться.

Подробности читайте здесь: «Клаузевиц ненасилия» на службе у мировой капиталистической революции

Все статьи автора: Саркис Цатурян