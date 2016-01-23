Калуга, 23 января, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального Федерального округа Калужская область занимает второе место по бензину автомобильному (32,93 руб./л) и четвертое — по дизельному топливу (33,66 руб./л)/ Такая информация прозвучала на совместном заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, которое провел министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров, сообщает 23 января корреспондент ИА REGNUM.

kaluga24.tv На АЗС

Между тем, по поручению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, специальной лабораторией ООО «Нефтехим» предложено выборочно проверить качество реализуемого калужскими АЗС бензина. Поводом стала жалоба одного их жителей областного центра, которая поступила в адрес депутата гордумы, двигатель автомобиля которого пришел в негодность после заправки на одной из городских автозаправочных станций. Калужанин он полагает, что это произошло из-за некачественного топлива на АЗС. Журналисты также не остались в стороне и провели рейд по автозаправкам.

«По экспертным оценкам, в Калуге ежемесячно продается около 200 млн литров топлива. Значительную часть из этого количества составляет 95-й бензин. Так как по факту его октановое число меньше заявленного (у Лукойла — 86), его цена не должна быть выше 28−30 рублей. А поскольку АЗС продают его по 35 и выше рублей, то можно сказать, что они крадут у калужан сотни тысяч рублей в месяц», — заявил журналистам депутат гордумы Калуги Евгений Сергеев. Образцы топлива, взятые проверяющими на калужских АЗС, переданы для проведение анализов в специальные лаборатории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в 2015 году в ведомство поступили жалобы потребителей на качество бензина на автозаправочных станциях. Так, внеплановые проверки ЦМТУ Росстандарта по Калужской области показали, что на АЗС отсутствует достоверная информация об оказываемых услугах. Работники автозаправок нарушают правила торговли и эксплуатации АЗС, а также вводят покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств товара. По результатам проверок составлено пять протоколов об административных правонарушениях и вынесены постановления на сумму 35 тысяч рублей. Руководителям предприятий выданы предписания по устранению отмеченных нарушений.

Не соответствующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза был признан каждый четвертый образец бензина и дизельного топлива, взятый прокуратурой на автозаправках Калужской области. Всего, по информации пресс-службы надзорного ведомства области, во время проверок, проводившихся на АЗС Калуги, Обнинска, Жуковского, Боровского, Малоярославецкого Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского, Перемышльского районов были отобраны 12 образцов бензина и шесть — дизельного топлива. Так, на складе нефтепродуктов ООО «Митрас» в деревне Маклино Малоярославецкого района было обнаружено дизельное топливо с превышенной в четыре раза массовой долей серы. На принадлежащей индивидуальному предпринимателю АЗС в Перемышльском районе доля серы в автомобильном бензине Евро-95 была превышена уже в пять раз. В этом бензине эксперты, кроме того, обнаружили не названное прокуратурой запрещенное вещество. Октановое число при этом не соответствовало заявленной марке топлива. Рекорд же по содержанию серы был поставлен на автозаправке ООО «Агро-Маркет» в Жукове. Там массовая доля серы в дизельном топливе была превышена в 58 раз. На юридические лица по результатам проверки АЗС был наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей, должностные лица были оштрафованы на 10 тысяч рублей.